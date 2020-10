Prečo by ste mali dodržiavať bezpečnú vzdialenosť aj v posteli

Koronavírus spôsobil, že ľudia chtiac či nechtiac začali dbať na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi sebou. Málokto si však uvedomuje, že držať od tela by sme si mali aj niečo iné a to dlhodobo, nielen počas epidémie.

Reč je o mobiloch. Pustili sme si ich k telu až príliš blízko. A to doslova.

Nosíme ich so sebou viac-menej celý deň, chodíme s nimi na toaletu, niekto aj do sprchy a mnohí ho majú celú noc pri a niektorí aj v posteli. Sú poslednou vecou, s ktorou zaspávame a tiež prvou, ktorú ráno chytíme do rúk.



Dobite si najmä vlastné baterky

Paradoxne, zatiaľ čo si telefón v noci dobíja baterku, svojmu pánovi bráni dobíjať si tú svoju. Oberá ho o čas, kvalitu spánku a energiu. Až 95% ľudí používa elektroniku menej ako hodinu pred tým, než idú spať. Pritom dve hodiny strávené pred modrým svetlom z obrazovky má za následok potlačenie hormónu melatonín až o 22 percent, čo negatívne ovplyvňuje spánok, výkon a náladu. Udržiava totiž človeka dlhšie bdelým.

Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí zaspávajú pri čítaní správ na mobile alebo notebooku, nie sú ráno dostatočne oddýchnutí. Niekto si povie, že mu stačí spať iba 5 hodín. Iste, raz za čas to problém nie je, ale dlhodobo sa takýto deficit dĺžky a kvality spánku musí niekde prejaviť. Spánok je jediný spôsob ako telo regeneruje a načerpáva novú energiu. V rámci prieskumov štvrtina ľudí potvrdila, že trpí nedostatkom spánku kvôli nadmernému času strávenému na internete.

Aspoň 4 a pol metra

Podľa odborníkov pritom digitálne prístroje vôbec nemajú čo robiť v spálni. To platí aj o ich nabíjaní. Sú to elektromagnetické žiariče, ktorých dlhodobá prítomnosť môže mať negatívne dôsledky pre zdravie človeka. Navyše, mobil pri posteli je častým pokušením a prvou voľbou, ak sa vám nedarí zaspať. Ak si zapamätáte, že mobil by mal byť pri spánku minimálne 4,5 metra od svojho pána, ideálne však v inej miestnosti, váš spánok bude pokojnejší a ráno sa zobudíte oddýchnutejší.

Vráťte sa k budíku

Častým argumentom, prečo je potrebné mať mobilný telefón hneď pri posteli, je budík a ten predsa musí byť poruke. Faktom je, že ten v mobile už dávno vytlačil klasické „staromódne“ budíky stojace na vlastných nohách a poslal ich do predčasného dôchodku. Budenie telefónom ponúka príjemné melódie, stupňujúcu sa intenzitu budenia či možnosť neustále ho odsúvať. No málo sa hovorí o vplyve elektromagnetického žiarenia z mobilu položeného v blízkosti postele na zdravie. Klasický budík síce nemá také skvelé funkcie, no určite je zdravšou alternatívou. Keď už sa nedokážete prinútiť ku kúpe klasického budíka alebo ste niekde v hoteli, naučte sa aspoň na noc prepínať telefón do režimu pre lietadlá, ktorý vypne prijímanie a vysielanie mobilného signálu, ako aj dát. Prípadne telefón vypnite úplne. Nemusíte sa obávať, že vás nezobudí.

Čím ďalej, tým lepšie

Čím bližšie k telu sa v noci telefón nachádza, tým môže potenciálne viac ublížiť. Sú ľudia, ktorí majú telefón pod vankúšom, aby ho mali čo najbližšie. Podľa štatistík 44% majiteľov mobilov spí s telefónom vedľa postele, aby v noci nezmeškali žiadny hovor, správu alebo e-mail. Ale to už je iná pesnička, resp. diagnóza(nomofóbia alebo závislosť na mobilnom telefóne).

Telefón využíva nízkofrekvenčné rádiové vlny v spektre mikrovĺn, aby sa spojil so sieťou mobilného operátora alebo wi-fi modemu. Tie môžu vystaviť ľudí škodlivým dávkam neionizovaného žiarenia. Vedci uvádzajú, že energia vyžarovaná z mobilov je síce malá, no ak sa zohľadní špecifická frekvencia a blízkosť zdroja, potom to stačí na to, aby sa výrazne zvýšili zdravotné riziká. Najmä pri dlhodobom pôsobení.

Elektromagnetické žiarenie môže oslabovať aj imunitný systém. Zdravotné problémy sa môžu prejaviť hormonálnymi výkyvmi, únavou, podráždenosťou a vyššou citlivosťou nervovej sústavy. Rizikovými skupinami sú najmä deti a starší ľudia. Najzraniteľnejšími sú tehotné ženy, respektíve plod, ktorý nosia v tele.

Úrad verejného zdravotníctva v americkom štáte Kalifornia pred dvoma rokmi varoval občanov, aby dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od svojich telefónov. Niektoré mestá ako San Francisco či Berkeley nariadili v obchodoch umiestniť výstrahy týkajúce sa mobilných telefónov.

Cez deň je preto lepšie telefón nosiť v kabelke alebo v taške, určite nie vo vrecku. Pri elektromagnetickom žiarení platí, že jeho sila klesá s druhou mocninou vzdialenosti. Napríklad rozdiel v sile žiarenia medzi vzdialenosťou 1 centimeter a 60 cm je až 3600 násobný. Netvrdia to len odporcovia nových technológií alebo nejakí ezoterici, dodržiavať istú vzdialenosť od tela odporúčajú aj samotní výrobcovia telefónov.